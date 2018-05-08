Fenerbahçe deplasmanda galip

Yıldırım Demirören, hem federasyon hem de Beşiktaş Başkanı olduğu dönemlerde teknik adam ve futbolculara yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kaldı.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışan Galatasaray, Altaylı Atakan Rıdvan Çankaya'yı transfer etmek için harekete geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar Avrupa kupalarına katılmak için de kıyasıya bir mücadele var.

Bursaspor yönetimi, aralarında Sow ve Batalla gibi isimlerin de olduğu 6 futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak.

1+1 yıllık sözleşmesinin otomatik olarak uzaması için 18 resmi maçta ilk 11'de başlaması gereken Latovlevici'nin kalan 2 haftada böyle bir şansı kalmadı.

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve orta hakeme yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

1 Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, TFF'nin ödediği tazminatlar listesinde kendi isminin geçmesine tepki gösterdi.

2 Gomis: Penaltı atmayacağım Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında penaltı kaçıran Fransız golcü Gomis, son 2 haftada penaltı atmayacağını ifade etti.

3 Gökdeniz Karadeniz taraftarlarıyla vedalaştı Rubin Kazan-Ufa maçının ardından taraftarlarıyla vedalaşan Gökdeniz Karadeniz, herkesi gözyaşlarına boğdu.

4 Yıldırım Demirören'in ödediği tazminatlar Yıldırım Demirören, hem federasyon hem de Beşiktaş Başkanı olduğu dönemlerde teknik adam ve futbolculara yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kaldı.

5 Sow seneye yok Bursaspor yönetimi, aralarında Sow ve Batalla gibi isimlerin de olduğu 6 futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak.

6 Galatasaray'ın hedefindeki Altaylı genç futbolcu Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışan Galatasaray, Altaylı Atakan Rıdvan Çankaya'yı transfer etmek için harekete geçti.

7 Takımlarımız Avrupa'ya kaçıncı turdan katılacak Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar Avrupa kupalarına katılmak için de kıyasıya bir mücadele var.

8 Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybedebilir Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman şampiyonluk ümitlerini yitirmedi.

9 G.Saray'da Latovlevici dönemi sona erdi 1+1 yıllık sözleşmesinin otomatik olarak uzaması için 18 resmi maçta ilk 11'de başlaması gereken Latovlevici'nin kalan 2 haftada böyle bir şansı kalmadı.