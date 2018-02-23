Fenerbahçe derbi klibinde Bayern'in müziğini kullandı

Fenerbahçe sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.
VAPURLA BEŞİKTAŞ'A GİDİLİŞ RESMEDİLDİ
Sarı Lacivertliler, kaptan Volkan Demirel ile son haftaların formda ismi golcü Fernandao'nun resimlerine yer verdiği videoda, Fenerbahçe kafilesinin vapur ile Beşiktaş'a gidişi resmedildi.
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Video'nun fonunda ise dikkat çekici bir müzik yer aldı.
Sarı Lacivertliler, videonun fonunda Bayern Münih'in gol sevinçlerinde kullandığı The White Stripes grubunun Seven Nation Army isimli şarkısına yer vermesi dikkat çekti.