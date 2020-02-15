1 Ersun Yanal: Sorumlu benim Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, geçen yıldan beri stres yönetiminde en yetkisiz takım olduklarını ve sorumlunun kendisi olduğunu söyledi.

2 Fenerbahçe, Ankara'dan eli boş döndü Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi deplasmanda Ankaragücü’ne 2-1 yenildi.

3 Ryan Garcia ilk raundda Fonseca'yı nakavt etti Ryan Garcia ile Francisco Fonseca arasında yapılan boks maçı ilk raundda sona erdi.

4 Teknik direktörlerin futbolculuk dönemleri Kariyerlerine teknik direktör olarak devam eden birçok ismin futbolculuk döneminde çekilen fotoğraflarını sizler için derledik.

5 Galatasaray'da derbi öncesi maaşlar yatırılacak Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi tüm alacakları yatırarak oyunculara moral vermeyi hedefliyor.

6 Ahmet Nur Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün elektrik faturasını ödeyecek parasının bile olmadığını söyledi.

7 Ahmet Nur Çebi'nin cebinden verdiği para Denetim Kurulu, Beşiktaş'ın toplam borcunun 2 milyar 961 milyon olduğunu açıkladı. Kurul ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulübün kasasına 67 milyon lira koyduğunu duyurdu.

8 MHK'nın derbi için 2 adayı var MHK'nın önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisini, Fırat Aydınus ile Halil Umut Meler ikilisinden birine vermesi bekleniyor.

9 Guardiola Juventus'a doğru Ligde Liverpool'un 22 puan gerisine düşen, üstüne bir de Avrupa'dan 2 yıl men edilen Manchester City'de Guardiola'nın görevden ayrılması bekleniyor.