Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yendi

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 11. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, pota altında bulduğu sayılarla 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği de 19-13 önde kapattı. İkinci periyoda Ayşegül Cora ve Dabovic'in üst üste attığı sayılarla başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada farkı 18 sayıya (37-19) kadar çıkardı.

Fenerbahçe dış atışlardan bulduğu sayılarla sarı-kırmızılılar karşında skor üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 52-31 önde gitti.

FENERBAHÇE ÜSTÜN OYNADI

Derbi mücadelesinin ikinci yarısında Galatasaray, Kobryn ve Epoupa'nın bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe son çeyreğe 63-48 önde girdi. Son periyoda taraftarının desteğini de arkasına alarak başlayan Galatasaray, 35. dakikada farkı 9 sayıya kadar indirdi: 56-65.

Fenerbahçe, rakibinin üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçtan 79-67 galip ayrıldı. Öte yandan, Galatasaray'da Ayşegül Günay, 9. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.

Bu arada, sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi mücadelesinin ikinci yarısında Galatasaray Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal'ı, "Topsakal bu takım senin eserin." tezahüratlarıyla istifaya çağırdı.