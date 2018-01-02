Fenerbahçe derbilerde büyük üstünlük kurdu

Fenerbahçe ezeli rekabette tarihi bir yılı geride bıraktı. Galatasaray ve Beşiktaş ile futbol, erkek ve kadın basketbol ile erkek ve kadın voleybolda toplam 31 maça çıkan sarı lacivertliler bu maçlarda sadece 2 yenilgi 2 beraberlik alırken, 27 kez kazanmayı başardı.

Ezeli rakiplerine sadece 1’er kez kadın voleybolda yenilen sarı lacivertliler futbolda ise 1 kez Beşiktaş ile bir kez de Galatasaray ile berabere kaldı. Geri kalan tüm maçları kazanan Fenerbahçe tarihe geçecek bir başarı elde etti.

ERKEK BASKET YENİLMİYOR

Erkek basketbolda Obradovic ile tarihi başarılara imza atan sarı lacivertliler 2017’de Beşiktaş’ı 7 kez, Galatasaray’ı ise 3 kez yenmeyi başardılar. Kadın basketbolda Beşiktaş’ı 1 kez yenip, 1 kez yenilen Fenerbahçe, Galatasaray’ı ise 4 kez yenip 1 kez mağlup oldu.

Futbolda ise 2017’de Galatasaray ile 2 deplasman maçına çıkan sarı lacivertliler 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı ve rakibinden gol yemedi. Beşiktaş ile ise 3 maça çıkan Fenerbahçe 2’si deplasmanda olmak üzere çıktığı 3 maçta da yenilmedi ve 2 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı.

VOLEYBOLDA ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe voleybol kadın ve erkeklerde de ezeli rakipleri ile çıktığı tüm karşılaşmaları kazanmayı bildi.

FUTBOL

F.Bahçe-G.Saray 1 galibiyet, 1 beraberlik

F.Bahçe-Beşiktaş 2 galibiyet, 1 beraberlik

VOLEYBOL KADINLAR

F.Bahçe 4-0 G.Saray

F.Bahçe 2-0 Beşiktaş

ERKEK VOLEYBOL

F.Bahçe 2-0 G.Saray

F.Bahçe 1-0 Beşiktaş

ERKEK BASKETBOL

F.Bahçe 7-0 Beşiktaş

F.Bahçe 3-0 G.Saray