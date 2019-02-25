Fenerbahçe derbilerde yenilmiyor

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması tam 6 gole sahne oldu. Maça, 3-0'dan geri dönen sarı-lacivertlilerin ikinci yarıdaki oyunu damga vurdu.
FENERBAHÇE YİNE GERİ DÖNMEYİ BAŞARDI
Ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlardaki başarısıyla dikkat çeken Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe de yenilmedi.
Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler Vodafone Park'ta ise daha zor bir işe imza attı.
İlk 45 dakikada sahada varlık gösteremeyen ve 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda Zajc'ın meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle ateşlendi. Sadık ve Hasan Ali'nin golleriyle skor 3-3'e geldi.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarında müthiş geri dönüşlerle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.