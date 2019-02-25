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Fenerbahçe derbilerde yenilmiyor

Fenerbahçe derbilerdeki başarısını sürdürüyor. Ligin ilk yarısında Galatasaray deplasmanında 2-0'dan geri dönen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı da 3-0 geri düşmesine rağmen yenilmedi.

Fenerbahçe derbilerde yenilmiyor
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Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması tam 6 gole sahne oldu. Maça, 3-0'dan geri dönen sarı-lacivertlilerin ikinci yarıdaki oyunu damga vurdu.

FENERBAHÇE YİNE GERİ DÖNMEYİ BAŞARDI

Ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlardaki başarısıyla dikkat çeken Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe de yenilmedi.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler Vodafone Park'ta ise daha zor bir işe imza attı.

İlk 45 dakikada sahada varlık gösteremeyen ve 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda Zajc'ın meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle ateşlendi. Sadık ve Hasan Ali'nin golleriyle skor 3-3'e geldi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarında müthiş geri dönüşlerle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

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