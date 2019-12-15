Fenerbahçe Dergisi kapatılıyor

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.

25 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, devre arasında mutlaka takviye yapılması gerektiğini düşünüyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Kanarya, sezon başında 'Fener ol' adlı bir yardım kampanyası başlatmış ve taraftarlardan para toplamıştı.

ZARAR EDEN BİRİMLER KAPATILACAK

Daha fazla kaynak yaratmak isteyen Başkan Ali Koç'un zarar eden birimleri kapatma kararı aldığı öğrenildi. Koç'un ilk olarak kulüp dergisini kapatacağı belirtildi.

Kısa süre içerisinde yayın hayatına son verilecek olan Fenerbahçe Dergisi'nin dijital olarak devam etmesinin de zor olduğu ifade edildi.