Fenerbahçe Diego Reyes'i istiyor

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, stoper bölgesi için serbest oyuncu konumunda bulunan Diego Reyes'e teklif yaptı.

PORTO'YLA SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ

İngiliz Sky Sports'un haberine göre, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Reyes'le West Ham United ve Newcastle United da ilgileniyor.

Bu yıl Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi gibi genç oyuncuları transfer eden sarı-lacivertliler yüksek bonservis ödeyerek oyuncu almak istemiyor. Direkt ilk 11'de oynayacak isimleri kiralık ya da serbest oyuncular içinden transfer etmek isteyen Fenerbahçe için Diego Reyes'in aranılan stoper konumunda olduğu aktarıldı.

55 KEZ MİLLİ OLDU

Reyes, geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları nedeniyle Porto ile 24 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen 55 kez Meksika Milli Takım forması giyen Diego Reyes, kariyerinde Porto'nun dışında Real Sociedad ve Espanyol takımlarının da formalarını giymişti.