Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı

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Maç sonucu: Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb

75' Dinamo Zagreb ağları sarstı, hakem faul gerekçesiyle gol kararı vermedi.

65' Artan yağış futbolcuları olumsuz etkiliyor. Tehlikeli ataklar geliştirdiğimiz kanat organizasyonlaru bu dakikalarda bulamıyoruz. Zagreb, oyunu sahamıza yıkmaya çalışıyor.

55' Valbuena'nın ortasında Frey'in kafa vuruşu az auta gitti.

50' İkinci yarıda da topa daha fazla hakim olan takımız.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb

40' İlk yarının son dakikalarına doğru baskıyı iyice artırdık.

30' Kanatları çok etkili kullanıyoruz, ancak aradığımız golü bulamadık. Dinamo Zagreb'in tehlikeli bir pozisyonu yok.

18' Tehlikeli geldik. Ceza sahasında topla buluşan Benzia yavaş kalınca top rakibine çarpıp dışarı gitti.

15' Oyunu daha çok Valbuena üzerinden kurmaya çalışıyoruz. Ancak takım halinde çıktığımız ataklarda savunma boşluklar veriyoruz

5' Mücadeleye oldukça istekli başladık. Oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyoruz.

1' Maç başladı. Temsilcimize başarılar dileriz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor.

Fenerbahçe mücadeleyi kazanması durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantileyen lider Dinamo Zagreb'in 5 puan gerisinde 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, üst tura yükselmek için önemli bir avantajı bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif Elmas, Benzia, Valbuena, Barış Alıcı, Frey

Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Rrahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic, Gavranovic, Orsic