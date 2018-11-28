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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise Dinamo Zagreb maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ve Oğuz Kağan Güçtekin katılmadı. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb saat 20.55'te karşı karşıya gelecek.

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