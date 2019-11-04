Fenerbahçe direklere takılıyor

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe, liderlik fırsatını kullanamadı. Sarı-lacivertli takımın 3 şutunda, direkler gole engel oldu.

DİREKLER GEÇİT VERMİYOR

Kayseri'de baskılı bir futbol oynayan ancak direkleri geçemeyen Fenerbahçe, 10 haftası geride kalan Süper Lig'in bu alandaki en şanssız takımı.

Dün akşam oynanan mücadelede Gustavo, Moses ve Muriç'in şutları direklere takılırken, lig toplamında ise 10 top direkten döndü.

Ligde 10 kezle direklere en çok takılan takım olan Fenerbahçe'yi 6 kezle Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor izledi. Başakşehir'in ise 5 topu direkte patladı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Süper Lig’de şu ana kadar topu en fazla direkten dönen takımlar;

Fenerbahçe: 10

Malatyaspor: 6

Gençlerbirliği: 6

Alanyaspor: 6

Başakşehir: 5