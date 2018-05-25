Fenerbahçe Doğuş 2-0 ile yarı finalde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sakarya BŞB. Basketbol ile karşılaştı. Fenerbahçe Doğuş, rakibini 77-54 mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı.

Karşılaşmaya Metecan Birsen'in boyalı alandan bulduğu basketle başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikayı 10-8 üstün geçti. Melih Mahmutoğlu'nun oyuna girmesiyle hücumda etkisini artıran Fenerbahçe Doğuş, 7. dakikada 13-10 üstünlük kurdu. Rakip takımın top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Can Korkmaz'ın üç sayı çizginin gerisinden kaydettiği basketle başlayan ev sahibi takıma, Fenerbahçe Doğuş 12. dakikada Thompson ve Guduric'in basketleriyle karşılık verdi: 18-24. Ev sahibi takıma göre hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, devre arasına 38-28 önde gitti. İkinci yarıda Fenerbahçe Doğuş karşısında etkili savunma yapan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Jones ve Boothe'nin etkili basketleriyle 23. dakikada farkı 8 sayıya indirdi (35-43).

Fenerbahçe Doğuş, 27. dakikada Egehan Arna'nın üç sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 40-54. Geriye kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, final periyoduna 56-42 üstün girdi. Son çeyrekte sarı-lacivertli takım, Sinan Güler ve Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 34. dakikada farkı 24 sayıya (69-45) çıkardı.

Barış Hersek ve Egehan Arna'nın pota altından bulduğu sayılarla farkı koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 77-54 galip ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, yarı finale yükselen takımlarını alkış ve tezahüratlarla tribünlere çağırdı.