Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i farklı yendi

Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 100-74 kazanan sarı-lacivertliler, 14. galibiyetini elde etti.

4 maç aradan sonra yenilen Anadolu Efes, toplamda 6. mağlubiyetini aldı. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarının başında Anadolu Efes'in hızlı başlangıcına rağmen geri dönüşüne izin vermedi. Dış atışlarda yüzde 26'lık isabet oranında kalan Anadolu Efes'in maç boyunca yaptığı 21 top kaybı da mağlubiyetin başlıca sebeplerinden oldu.

FENERBAHÇE'DEN 14. GALİBİYET

Konuk ekipte Zoran Dragic, ikinci çeyreğin başında hakeme itirazları sebebiyle 2 teknik faulle diskalifiye edildi. Sloven oyuncu sadece 6 dakika sahada kalabildi. Fenerbahçe Doğuş'ta Brad Wanamaker 3. çeyreğin bitimine 3 dakika kala, Anadolu Efes'te Tony Douglas, maçın bitimine 6 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı.

Sarı lacivertli ekipte yedek bankından gelen isimlerden Wanamaker 15 sayı atarken, Thompson 14 sayı ve 11 ribaundla doubledouble yaptı. Anadolu Efes'te ise McCollum 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında iki takım arasında oynanan ilk maçı Anadolu Efes 84-80 kazanmıştı.