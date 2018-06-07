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Fenerbahçe Doğuş finalde 2. maçı da kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sarı lacivertli ekip, TOFAŞ ile play-off final mücadelesinde ikinci maçı da aldı.

Fenerbahçe Doğuş finalde 2. maçı da kazandı
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final serisinin 2. maçında Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 86-78 galip ayrılarak büyük avantaj elde etti.

4 MAÇI ALAN ŞAMPİYON

Dört maç kazanan takımın 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak noktalayacağı seride üçüncü karşılaşma 9 Haziran Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakayı Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli de izledi.



Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 19-17 (Fenerbahçe Doğuş)
2. Çeyrek: 19-18 (Tofaş)
3. Çeyrek: 26-15 (Fenerbahçe Doğuş)
4. Çeyrek: 27-23 (Tofaş)

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