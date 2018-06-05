1 Fenerbahçe Doğuş finalde ilk maçı rahat kazandı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesinde ilk maçı sarı lacivertli ekip kazandı.

2 Mustafa Cengiz: Değerini bulan her şey satılır Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine yöneltilen Belhanda ve Feghouli sorusuna "Değerini bulan herkesi satabiliriz." cevabını verdi.

3 A Milli Takım Rusya'yla berabere kaldı A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Millilerimizin tek golünü Yunus Mallı attı.

4 Futbolculara eşek arısı saldırınca maç durdu Brezilya Serie D Ligi’nde Altos’la Nacional-AM arasında oynanan maç eşek arılarının saldırısı yüzünden 6 dakika durdu.

5 Ali Koç başkanlık mazbatasını aldı Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un Ülker Stadı'nda alacağı mazbata törenine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

6 Maaşını alamayan Talisca Beşiktaş'a imza atmadı Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanamadığı Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulüpten ödemelerini alamadığı için imza atmaya yanaşmadığı öğrenildi.

7 Leicester City, Abdülkadir Ömür'ü istiyor İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için 25 milyon stelini (155 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.

8 F.Bahçe Damien Comolli ile anlaştı Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli İstanbul'a geldi.

9 Messi'ye İsrail tepkisi Messi'li Arjantin'in Kudüs'te İsrail ile hazırlık maçı yapacak olması, başta Filistinliler olmak üzere birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.