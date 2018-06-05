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Fenerbahçe Doğuş finalde ilk maçı rahat kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesinde ilk maçı sarı lacivertli ekip kazandı.

Fenerbahçe Doğuş finalde ilk maçı rahat kazandı
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final serisi resmen başladı! Yarı finalde Banvit'i 3-0'la geçen Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i 3-1'le eleyen TOFAŞ, final serisinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Doğuş mücadeleyi 103-63'lük skorla kazandı.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

1. PERİYOT SONUCU:  FENERBAHÇE: 25 - TOFAŞ: 17

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE DOĞUŞ: 47 - TOFAŞ: 30

3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE DOĞUŞ: 80 - TOFAŞ: 42


ALİ KOÇ TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ maçı, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un, Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturduktan sonra izlediği ilk karşılaşma oldu. Ali Koç, basketbol takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması durumunda, kupayı eski başkan Aziz Yıldırım'ın kaldırmasını istedi.

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