Fenerbahçe Doğuş finalde ilk maçı rahat kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final serisi resmen başladı! Yarı finalde Banvit'i 3-0'la geçen Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i 3-1'le eleyen TOFAŞ, final serisinde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Doğuş mücadeleyi 103-63'lük skorla kazandı.
Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak.
1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE: 25 - TOFAŞ: 17
İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE DOĞUŞ: 47 - TOFAŞ: 30
3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE DOĞUŞ: 80 - TOFAŞ: 42
ALİ KOÇ TRİBÜNDEYDİ
Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ maçı, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un, Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturduktan sonra izlediği ilk karşılaşma oldu. Ali Koç, basketbol takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması durumunda, kupayı eski başkan Aziz Yıldırım'ın kaldırmasını istedi.