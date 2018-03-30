Fenerbahçe Doğuş ilk 2 sırayı garantiledi

Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Ali Koç, Aziz Yıldırım'a cevap verdi Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, göreve geldiği takdirde kulübün kasasına ciddi bir sermaye girişi yapacağını söyledi ve kendisini bölücükle suçlayan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

2 Premier Lig'in en iyi forveti Cenk Tosun seçildi Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin araştırmasına göre Premier Lig'de Mart ayının en iyi forveti, Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun oldu.

3 Skrtel: 8 maç var her şey mümkün Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Süper Lig'de daha 8 maçları olduğunu ve şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

4 Beşiktaş'tan Brahimi atağı Talisca'nın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle 10 numara arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Porto forması giyen Brahimi'yi gündemine aldı.

5 Cengiz'in Barcelona maçında oynaması şüpheli Antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, Bologna maçının kadrosundan çıkarıldı. Milli futbolcumuzun Barcelona'ya karşı oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

6 Fatih Terim'in 8 maddelik Trabzonspor planı Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı son 16 maçı da kazanamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.

7 TFF kulüplerin menajerlere ödediği rakamları duyurdu Türkiye Futbol Federasyonu'nın yaptığı açıklamaya göre menajerlere en fazla ödeme yapan kulüp 3 milyon 500 bin euro ile Galatasaray.

8 Ersan'dan FETÖ'cü Enes'e: Kesin blok Milli gururumuz Ersan İlyasova, Philadelphia 76ers-New York Knicks maçında FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı bloğun videosunu paylaşarak gönderme yaptı.

9 Serkan Reçber Futbol Akademisi'nin başına geçiyor Altyapıda atılım yapmak Beşiktaş yönetimi, Serkan Reçber ile bir görüşme gerçekleştirdi. Reçber'in Futbol Akademisi'nin başına geçeceği öğrenildi.