Fenerbahçe'nin son kurbanı Khimki oldu

EuroLeague'de Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Khimki'yi 73-64 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDI

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 11 sayı farkla 73-64 kazanan temsilcimiz, 21. galibiyetini elde ederek normal sezonu ilk iki sırada bitirmek adına çok önemli bir galibiyet elde etti. Khimki ise 13. mağlubiyetini aldı.

VESELY OYNAMADI

Bu arada Fenerbahçe Doğuş'un yıldız oyuncusu Jan Vesely, soğuk algınlığı geçirdiği için Khimki maçında forma giymedi.

Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti.