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Fenerbahçe Doğuş rahat kazandı

Turkish Airlines Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, Armani Milano'yu 89-70 mağlup etti ve 23 maçta 16. galibiyetini aldı.

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Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines Euroleague 23. hafta maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı ağırladı. İtalyan temsilcisi karşısında rahat bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, mücadelen 89-70 galip ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla THY Euroleague’deki 16. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmaya tam saha presle başlayan Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın sayılarıyla 3. dakikayı 9-6 üstün geçti. Her iki ekip dış atışlardan sayılar bulurken Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile de pota altında etkili olan sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren ve rakibine kolay atış şansları vermeyen Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-24. Hücumda çok fazla top kaybı yapan konuk ekip karşısında potaya çabuk giderek sayılar bulan sarı-lacivertliler, 19. dakikada farkı 20'ye kadar yükseltti: 46-26. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-33 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de hücumda etkisiz başladı. Micov ve Cinciarini hücum ikilisiyle 6-0'lık seri yakalayan AX Armani Exchange Olimpia Milan, 25. dakikanın içinde farkı tek hanelere indirdi: 48-39. Moladan, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Thompson ve Vesely'nin boyalı alandan bulduğu sayılarla 7-0'lık seriyle dönen sarı-lacivertli ekip 26. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 55- 39. Skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-48 önde girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler Thompson'ın pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 78-54. Üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, sahadan 89-70 galip ayrıldı. 

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