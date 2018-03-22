1 Fenerbahçe Doğuş THY'de ilk 4'ü garantiledi THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Kızılyıldız MTS'yi 80-63 yenen Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi.

2 Zlatan ayrıldığını açıkladı Zlatan Ibrahimoviç, Manchester United'tan ayrıldığını açıkladı. Zlatan'ın ABD'ye giderek MLS'de devam edeceği gündemde.

3 Real Madrid, Bale'i Çin'e satacak Real Madrid, yaz transfer döneminde Galli futbolcusu Bale'i 130 milyon euroya Çin'e satacak.

4 Adriano: Talisca, Rivaldo'ya benziyor Beşiktaşlı Adriano, takım arkadaşı Talisca'yı Brezilyalı efsane Rivaldo'ya benzeterek, "Talisca, Milli Takım'ı hak etti" dedi.

5 Tudor: Türkiye'den 3 teklif aldım Galatasaray'ın eski teknik direktörü Tudor, sarı-kırmızılı kulüpten gönderildikten sonra Alanyaspor, Antalyaspor ve Konyaspor'dan teklif aldığını söyledi.

6 G.Saray'dan Ndiaye için kiralama teklifi Galatasaray, 16 milyon euroya Stoke City'ye sattığı Ndiaye'yi sezon sonunda kiralamak için teklif yapacak.

7 Selçuk İnan'ın menajeri G.Saray'ı dava etti Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, Galatasaray'a, 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi.

8 Rıza Çalımbay: Trabzon 2 yılda 1 şampiyon olmalı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3 büyükler birbirleriyle uğraşırken, bordo-mavili ekibin bunu kullanıp her 2 yılda 1 defa şampiyon olabileceğini söyledi.

9 Galatasaray'a İspanyol golcü Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet hattına Valladolid forması giyen Jamie Mata'yı alacak.