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Fenerbahçe'de Thompson ayrıldı

Fenerbahçe Doğuş, Jason Thompson ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı ABD'li pivot Jason Thompson'un sözleşmesini uzatmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki uzunun sözleşmesinin bittiği belirtilerek, "Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Jason Thompson'a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'yle şampiyonluk sevinci yaşayan ABD'li oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde 38 maçta görev alarak 5 sayı, 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

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