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Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Baskonia

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague play-off çeyrek final ilk maçında yarın sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Baskonia

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final Foru'a yükselecek eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak. Serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45'te başlayacak

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