Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Baskonia

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Daçka, EuroCup şampiyonu oldu

İnter, Bruma için girişimlere başladı.

Milli futbolcu Emre Çolak, takımı Deportivo küme düşerse 1 milyon euroya serbest kalacak. Deportivo La Liga'da 18. sırada yer alıyor.

Osmanlısporlu futbolcu Musa Çağıran, Trabzonspor mücadelesinde yaklaşık 35 metreden muhteşem bir vuruşla kaleci Onur Kıvrak'ı avladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor'a konuk oldu. İki kez 2 farkla öne geçen bordo-mavililer, Osmanlıspor'la 3-3 berabere kaldı.

Bundesliga'da oynanan Mainz 05 - Freiburg maçında ilk yarı bittikten sonra VAR kararı ile penaltı verildi. Oyuncular soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı.

Galatasaray maçında "Yazın bunları" tarzında bir hareket yapan Emre Belözoğlu, bu hareketi basın mensuplarına yaptığını açıkladı.

Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı

Aykut Kocaman, içlerinde Valbuena, Isla, Janssen gibi isimlerin de bulunduğu 8 futbolcuyu gönderme kararı aldı. Bu isimlerden 6'sı sezon başında takıma katılmıştı.

Aykut Kocaman'ın göndereceği 8 futbolcu var

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde Aykut Kocaman da Şenol Güneş de oyuncularını, "Rakibin tahriklerine karşı dikkatlı olun" şeklinde uyardı.

Fatih Terim'in gelmesinin ardından kadroya giren ve Galatasaray-Başakşehir maçında çok iyi bir oyun ortaya koyan Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adnan Polat: Emre de Arda da adamdır

1 Video hakem devre arasında penaltı verdi Bundesliga'da oynanan Mainz 05 - Freiburg maçında ilk yarı bittikten sonra VAR kararı ile penaltı verildi. Oyuncular soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı.

2 Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı Galatasaray maçında "Yazın bunları" tarzında bir hareket yapan Emre Belözoğlu, bu hareketi basın mensuplarına yaptığını açıkladı.

3 Aykut Kocaman'ın göndereceği 8 futbolcu var Aykut Kocaman, içlerinde Valbuena, Isla, Janssen gibi isimlerin de bulunduğu 8 futbolcuyu gönderme kararı aldı. Bu isimlerden 6'sı sezon başında takıma katılmıştı.

4 İki hocanın ortak uyarısı: Tahriklere kapılmayın Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde Aykut Kocaman da Şenol Güneş de oyuncularını, "Rakibin tahriklerine karşı dikkatlı olun" şeklinde uyardı.

5 İniesta Çin takımıyla 3 yıllığına anlaştı Roma maçının ardından ayrılık sinyali veren İniesta'nın futbol hayatını Çin'de sürdüreceği öğrenildi.

6 Donk'a yeni sözleşme Fatih Terim'in gelmesinin ardından kadroya giren ve Galatasaray-Başakşehir maçında çok iyi bir oyun ortaya koyan Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

7 G.Saray, Denayer'in bonservisini alıyor Galatasaray, Başakşehir maçında oynadığı futbolla tam not alan Denayer'in bonservisini almak için harekete geçti.

8 Adnan Polat: Emre de Arda da adamdır Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

9 Onur Kıvrak sezonu kapattı Osmanlıspor maçında sakatlanan Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, kalan haftalarda forma giyemeyecek.