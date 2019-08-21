Fenerbahçe, Dortmund'dan sol bek alacak

Fenerbahçe, Kolarov transferinde mutlu sona ulaşamadı. Roma'da kalmaya karar veren deneyimli yıldızın yerine alınacak futbolcu ise Portekizli Guerriro.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Almanya'nın Dortmund ekibinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertli takım, futbolcunun kulübüyle pazarlık halinde.
Dortmund'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Dortmund'a kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin, transferi en uygun maliyetle noktalamaya çalıştığı öğrenildi.
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması sonrası Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda Dirar oynuyor.
2016 yılında Fransa'nın Lorient takımından alınan Portekizli savunmacı geçen sezon 32 maçta Dortmund forması giyerken, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.