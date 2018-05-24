Fenerbahçe, Edin Visca'ya teklif yapacak

Fenerbahçe'de yeni başkanın kim olacağı 3 Haziran'daki kongrede belli olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın devam edip etmeyeceği de seçim sonrası netleşecek.

Ancak Kocaman, göreve gelecek yeni yönetime yardımcı olmak adına sezon sonu raporu hazırladı. Edin Visca'nın 1 numaralı transfer hedefi olması gerektiğini belirtti.

SİSTEM ADAMI

Boşnak yıldız, 9 gol, 16 asistlik performansıyla Başakşehir'in şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürmesinde önemli pay sahibi oldu. Aykut Kocaman, tarz olarak Kuyt'a benzettiği Visca'nın, oyun sisteminin önemli parçalarından biri haline geleceğine inanıyor. 28 yaşındaki futbolcu, hücumdaki üretkenliği kadar savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor. Defansif yönü güçlü olan Boşnak oyuncu, zaman zaman sağ bek olarak da görev yaptı.

PARA ARTI TAKAS

Kongrenin ardından Aykut Kocaman'ın göreve devam etmesi halinde, yeni yönetimin ilk işi Başakşehir ile pazarlık masasına oturmak olacak. Fenerbahçe'nin paranın yanı sıra Aatif, Ozan Tufan, Isla gibi isimleri takasta önermesi bekleniyor.

Ayrıca Başakşehir'in farklı bir oyuncu talebine de açık olacaklar. Kulüplerin anlaşması halinde Visca ile, Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan, vatandaşı Ömeroviç görüşme gerçekleştirecek. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Boşnak yıldızın Sarı- Lacivertliler'e sıcak baktığı öne sürüldü.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ LİGLEİNDE ASİST SAYILARI

Premier Lig - De Bruyne - 16 asist

Süper Lig - Visca - 15 asist

Serie A - Luis Alberto - 14 asist

Bundesliga - Thomas Müller - 14 asist

League 1 - Neymar ve Payet - 13 asist

La Liga - Pablo Fornals - 12 asist

Hollanda Ligi - (David Neres, Alireza Jahanbakhsh, H. Ziyech) - 13 asist

Portekiz Ligi - Alex Telles - 11 asist

Ukrayna Ligi - Marlos Bonfim - 9 asist