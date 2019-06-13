Fenerbahçe efsanesi Şeref Has vefat etti

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

Şeref Has'ın ailesi ile spor camiasına baş sağlığının dilendiği mesajda, oyuncunun kariyeriyle ilgili olarak, "Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 37 kez de A Milli Takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı." ifadeleri kullanıldı.

TFF VE BARCELONA'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da Şeref Has ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, TFF Yönetim Kurulu eski üyesi Şeref Has'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet; Ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Eski milli oyuncunun Beylerbeyi, Beyoğluspor ve Fenerbahçe forması giydiği de Mersin İdman Yurdu'nda ise teknik direktörlük görevinde bulunduğu kaydedildi.

37 kez A Milli Takım forması giyen Şeref Has, 10 maçta kaptanlık görevinde buludu 1 gol kaydetti. İspanyol devi Barcelona'nın Türkçe sosyal medya hesabından da Şeref Has için mesaj yayınlandı ve "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.