Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Makedon futbolcusu Elif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli kulübüyle anlaştıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun İtalya'ya giderek prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacağı belirtildi.

Açıklamada, "Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçe'mizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçe'mizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca sosyal medya hesabından "Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle!" paylaşımında bulundu.

BONUSLARLA BİRLİKTE 19 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile Napoli arasındaki anlaşmaya göre; İtalyan kulübü, Elijf Elmas'ın bonservisi için 16 milyon Euro garanti ücret ve performansa bağlı olarak 3 milyon Euro bonus ödeyecek.