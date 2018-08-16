Fenerbahçe Emre Akbaba'yla anlaştı

Fenerbahçe orta sahasına bir takviye daha yapıyor. Sari-lacvertliler, Emre Ekbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDEYECEK

NTVSpor'un haberine göre, Fenerbahçe, Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor’a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZA ATACAK

Emre Akbaba’nın birkaç gün içinde İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesi ve sari-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor. Emre Akbaba, Galatasaray’ın da transfer gündemindeydi.

TOPUZ TRANSFERİ AKILLARA GELDİ

Emre'nin transfer süreci Türk futbolunda yaşanan benzer durumları getirdi.

2009 yılında Beşiktaş ile Fenerbahçe Mehmet Topuz'un transferinde karşı karşıya gelmişti. Mehmet Beşiktaş'ı isterken, sarı-lacivertli kulüp Kayserispor'la anlaşmıştı. Mehmet, Beşiktaş formasını giymesine karşın Fenerbahçe'ye imza atmıştı.