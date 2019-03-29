Fenerbahçe, Enes Ünal'ı kiralıyor

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ KADRONUN FORVETLERİNDEN BİRİ OLACAK

Sezon sonunda kadroda büyük değişikliğe gidecek olan sarı-lacivertliler özellikle forvet bölgesini sil baştan yapacak. Kiralık Slimani ile birlikte Frey de takımdan gönderilecek.

İspanyol golcü Soldado'yu tutmayı planlayan Yanal, milli golcü Enes Ünal'ın da kiralanmasını istedi. Bonservisi Villarreal'de bulunan 21 yaşındaki genç oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. İki kulübün de büyük oranda anlaştığı ifade edildi.

ENES ÜNAL KİRALANACAK

17 yaşında Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olarak adından söz ettiren Enes Ünal, kısacık kariyerine 8 takım sığdırdı.

Bursaspor, Manchester City, Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Valladolid formaları giyen Enes'in yeni adresi Fenerbahçe olacak.

Valladolid’de kiralık olarak oynayan Enes Ünal, 24 maça çıktı ve 3 gol attı.