Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe'de alınan ard arda kötü sonuçlar sonrası, sarı lacivertliler teknik direktör arayışlarına hız verdi. DHA'nın haberine göre Fenerbahçe'de yöneticiler Ersun Yanal ile bir araya gelerek anlaştıklarını duyurdu. Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

DETAYLAR KONUŞULDU

Sarı lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'ın İstanbul'da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirmeyi planlarken, bunun yanı sıra idari menajerlik görevini de Volkan Ballı'ya emanet etmek istiyor.

COMOLLİ GÖREVE DEVAM EDECEK

Sportif direktör Damien Comolli'nin görevine devam etmesi konusunda fikir birliğine varılırken, Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal'ın istediği futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.

Öte yandan Ersun Yanal ile yapılacak anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.