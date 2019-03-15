Fenerbahçe: Ersun Yanal takımın başında kalacak

Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen Ersun Yanal, takım üzerinde beklenen etkiyi yapamadı.

Yanal'ın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış bekleyen taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Deneyimli teknik adam döneminde 10 lig maçına çıkan Fenerbahçe, 14 puan toplarken, henüz ateş hattında kurtulup rahat bir nefes alamadı.

ERSUN YANAL'LA YOLA DEVAM

57 yaşındaki teknik adamın düşük performansı ise Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal döneminin sezon sonunda biteceği iddialarını gündeme getirdi. Ancak sarı-lacivertli ekip resmi sitesinden bu iddiaları yalanladı. Fenerbahçe'nin açıklamasındaki takımın performansının arttığı yönündeki ibare ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin konuyla alakalı açıklaması söyle:

"Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.



Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.



Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.



Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz."



