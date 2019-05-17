Fenerbahçe, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve takip sürecinin sonlandığını, Trabzonspor'un ise şartları yerine getiremediğini açıkladı.

2 Fenerbahçe-Anadolu Efes - CANLI SKOR THY EuroLeague Final-Four'da temsicilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Kazanan ekip adını finale yazdıracak.

3 Pandev: Elif'i Inter istiyor Fenerbahçeli Elif Elmas'ın milli takımdan arkadaşı Pandev, genç oyuncuyu Inter'in istediğini ifade etti.

4 Fatih Terim'in Başakşehir maçı taktiği Fatih Terim, pazar günü Başakşehir'le oynanacak şampiyonluk maçına, Beşiktaş karşılaşmasının taktiğiyle çıkacak.

5 Beşiktaş'a Portekizli sol bek Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Ankaragücü'yle olan sözleşmesini fesheden Tiago Pinto'yu transfer edecek.

6 Fatih Terim: Daha büyük başarılar kazanacağız Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 17 Mayıs'ın 19. yıl dönümünde Fatih Terim, daha büyük hedeflere odaklandıklarını söyledi.

7 F.Bahçe Vedat için kesenin ağzını açtı Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe yönetiminin, Rize ekibine 3 milyon euroluk bir teklif yapacağı öğrenildi. Yönetimin oyuncuya vereceği yıllık ücret ise 1.5 milyon euro olacak.

8 Transferde yetki Ersun Yanal'a verildi Comolli'nin aldırdığı futbolcuları beğenmeyen Başkan Ali Koç, yeni sezonda Ersun Yanal'ın istediği isimleri transfer etme kararı aldı.

9 Beşiktaş'ta Kagawa belirsizliği Genellikle sonradan oyuna giren ancak süre aldığı zamanlarda da takımına katkı yapan Kagawa'nın, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sponsorlara bağlı.