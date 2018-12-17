Fenerbahçe-Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'nin yenik teknik direktörü Ersun Yanal ilk maçına çıkıyor...
Sarı-lacivertliler, Erzurumspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayla Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak.
Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Harun
Isla
Neustadter
Skrtel
Hasan Ali
Mehmet Topal
Eljif
Ayew
Mehmet Ekici
Valbuena
Slimani
BB Erzurumspor
Sekic
Auremir
Egemen
Lokman
Schwechlen
Scuk
İbrahim
Emrah
Taylan
Özer
Sunu