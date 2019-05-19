Fenerbahçe Euroleague'de 4. oldu

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, üçüncülük maçında karşı karşıya geldiler.

Temsilcimiz müsabakada 94-75'lik skorla mağlup olarak Euroleague'i 4. sırada bitirdi.

İLK YARI TEMSİLCİMİZİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE BİTTİ

Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya Nikola Kalinic'in üçlüğüyle başlasa da 13-2'lik seriyle cevap veren Real Madrid, 5:23 kala 5-13'lük üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, Erick Green ve Sinan Güler'in sayılarıyla 4:32 kala skoru 9-15 yaptı. Jaycee Carroll ve Rudy Fernandez ile dış şut isabetleri bulan Real Madrid, 2:01 kala da skoru 9-22'ye getirdi. Çeyreğin sonunda Fenerbahçe, farkı biraz azaltmayı başardı ve ilk çeyrek 16-24 sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, 6:53 kala Sloukas'ın basketiyle skoru 24-28'e getirdi. 4:43 kala Guduric'ten de bir üçlük isabeti bulan Fenerbahçe Beko, skoru 29-31 yaptı. 4:01 kala da Melli'den gelen üçlük isabeti, temsilcimizi 32-31 öne geçirdi. Rakibine Felipe Reyes ve Causeur ile karşılık veren Real Madrid, 3:22 kala 32-36 ile yeniden üstünlüğü yakaladı. Sloukas ve Melli ile sayılar bulan temsilcimiz, 1 dakika kala yeniden 38-36'lık üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 40-38 üstün kapattı.

R. MADRİD DÖNÜŞ YAPTI

Üçüncü çeyreğe pota altı oyuncuları Gustavo Ayon ve Trey Thompkins'in sayılarıyla etkili başlayan Real Madrid, ilk 5 dakikalık bölümü 50-56'lık üstünlükle geçti. Guduric ve Sloukas ile üst üste 3 üçlük isabeti bulan Fenerbahçe Beko, 3:20 kala Melih Mahmutoğlu'nun serbest atış isabetiyle 10'lık seri sonucunda skoru 60-56'ya getirdi. Real Madrid, 13-3'lük seriyle ise çeyreği 63-69 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğin bitimine 3:20 kala 60-56 önde olan Fenerbahçe, sonrasında 28-3'lük Real Madrid serisiyle farklı şekilde geri düştü.

Son çeyrekte temsilcimiz 6:30 dakika boyunca sayı üretemedi. Çeyreğe Causuer ve Thompkins ile etkili başlayan Real Madrid, 3:48 kala 63-84 önde olan taraftı.

Fenerbahçe Beko, ilk sayılarını 3:32 kala Erick Green ile bularak skoru 65-84'e getirdi. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı sayılarıyla Real Madrid, mücadeleden 75-94'lük skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Real Madrid, Final Four'da üçüncü sırayı alırken temsilcimiz, dördüncü sırada tamamladı.