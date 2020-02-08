Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u yenemedi

5. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orta sahada Ozan Tufan'ın hatası sonucu topu kapan Cisse, pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Rodrigues'in soldan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Nsakala uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Kruse'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Dirar, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına sokulan Rodrigues'e verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında Vedat Muric'in altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında Kruse, arka direkte kafayla topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Siopis ile girdiği ikili mücadelede Rodrigues'in yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Kruse, kaleci Marafona'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

61. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı vuruşundan faydalanamadı. 59. dakikada gelişen konuk takım atağında Djalma Campos ceza sahası içi sağ çaprazda Jailson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda üst direğe çarpıp havalanan meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır kontrol etti.



72. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahasına havadan uzun pasında Vedat Muric, sağ çaprazda meşin yuvarlağı altıpasa doğru çıkardı. Son anda araya giren Nsakala, Ozan Tufan'ın topa vurmasına engel oldu ve tehlikeyi savuşturdu.



Kalan dakikalarda daha atak oynayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

3 PENALTI, BİRİ TEKRAR EDİLDİ

Karşılaşmada 3 penaltı kararı verilirken, penaltılardan biri, hakem tarafından tekrar kullandırıldı.