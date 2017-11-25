Fenerbahçe evinde Khimki'yi de devirdi

FENERBAHÇE 71 - 67 KHİMKİ MOSKOVA

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan) Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 16, Nunnally 20, Datome 14, Thompson, Vesely 12, Melli, Guduric 2, Muhammed Ali 5, Ahmet Düverioğlu 2

KHİMKİ MOSKOVA: Jenkins, Shved 21, Anderson 13, Robinson 4, Monia 3, Vialtsev, Zaytsev, Markovic 11, Gill 9, Thomas 2, Todorovic 4

1. PERİYOT: 24 - 15

DEVRE: 38 - 26

3. PERİYOT: 58 - 48

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş oldu ilk periyodu 24-15 önde kapattı. İkinci periyotta da iyi oyununu devam eden Fenerbahçe, ilk yarıyı 12 sayı farkla 38-26 önde kapattı.

3'üncü periyotta kıran kırana bir mücadele olurken, final periyoduna Fenerbahçe'nin 58 - 48'lik üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe hızlı başlayan taraf konuk Khimki oldu. Final periyodun Khimki farkı 1 sayıya kadar indirse de temsilcimiz son dakikada bulduğu isabetlerle maçtan 71 - 67 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Doğuş'ta, James Nunnally 20, Wanamaker 16, Datome 14, Vesely 12 sayı ile çift hanelerde sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadılar. Maçın en skorer ismi ise Khimki takımından 21 sayıyla Shev oldu.