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Fenerbahçe, Fabrice N’Sakala ile el sıkıştı

Fenerbahçe, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N’Sakala ile prensip anlaşmasına vardı.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe, Fabrice N’Sakala ile el sıkıştı
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Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon boyunca Dirar'ı sol bekte oynatan Fenerbahçe, devre arasında bu bölgeye transfer yapamamıştı.

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, aradığı futbolcuyu buldu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK OLACAK

Kanarya'nın 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Alanyasporlu Fabrice N’Sakala ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık ön protokol yaptığı belirtildi.

Ligde 19 maçta forma giyen Kongolu oyuncu, 1 asist yaptı.

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