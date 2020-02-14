Fenerbahçe, Fabrice N’Sakala ile el sıkıştı

Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon boyunca Dirar'ı sol bekte oynatan Fenerbahçe, devre arasında bu bölgeye transfer yapamamıştı.
Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, aradığı futbolcuyu buldu.
SÖZLEŞME 3 YILLIK OLACAK
Kanarya'nın 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Alanyasporlu Fabrice N’Sakala ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık ön protokol yaptığı belirtildi.
Ligde 19 maçta forma giyen Kongolu oyuncu, 1 asist yaptı.