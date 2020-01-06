Fenerbahçe, Falette'yi istiyor

Ara transfer döneminde kadrosuna bir stoper katmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, Simon Falette için teklif yaptığı öğrenildi.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
27 yaşındaki Gineli savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan sarı-lacivertli ekibin, Frankfurt'la masaya oturduğu belirtiliyor.
Frankfurt'ta forma şansı bulamayan Gineli oyuncu, bu sezon sadece 1 maçta oynadı.
Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatmasının ardından stoper arayan Fenerbahçe'de, Falette ismi taraftarların tepkisini çekti. Rami'den memnun olmayan ve gönderilmesini isteyen sarı-lacivertli futbolseverler, Falette'nin de takıma katkı veremeyeceğini dile getirdi.
Sosyal medyada Falette ismine gelen tepkilerden bazıları: