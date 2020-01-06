1 Ronaldo yine tarz değiştirdi Juventus-Cagliari maçı öncesi stada gelen Cristiano Ronaldo, yeni imajıyla dikkat çekti.

2 Fenerbahçe, Falette'yi istiyor Fenerbahçe'nin, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Simon Falette'yi transfer edeceği ifade edildi.

3 Marcelo Saracchi resmen Galatasaray'da Galatasaray'ın Alman ekibi Leipzig'den kiraladığı yeni sol beki Saracchi, İstanbul'a geldi. Cimbom, oyuncunun alacağı yıllık ücreti de açıkladı.

4 Inter Miami, Falcao'nun peşinde David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, Radamel Falcao'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Tamer Tuna: Tarık Çamdal'la yollarımızı ayırdık Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, takımdan gönderilen futbolcuları açıkladı.

6 Lung: Atatürk'ün hayatını öğrendim Kayserispor kalecisi Lung, Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaretten çok etkilendiğini belirterek, "Atatürk, Türk halkı için çok önemli bir lider. Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı" dedi.

7 Spiker ve yorumcuların tuttukları takımlar Herkes gibi, her gün televizyonda izlediğimiz spor dünyasının ünlü spiker ve yorumları da bir takıma gönül veriyor.

8 Kiralık gönderilen futbolcuların form durumu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak gönderdiği futbolcular arasında gösterdiği performansla öne çıkan isim, Cyle Larin oldu.

9 Beşiktaş, Hasic transferinden vazgeçti Beşiktaş'ın sezon başında ön protokol yaptığı ve 5 aydır takımla antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'le, imza parası nedeniyle yollar ayrılacak.