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Fenerbahçe, Falette'yi istiyor

Fenerbahçe'nin, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Simon Falette'yi transfer edeceği ifade edildi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe, Falette'yi istiyor
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Ara transfer döneminde kadrosuna bir stoper katmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, Simon Falette için teklif yaptığı öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

27 yaşındaki Gineli savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan sarı-lacivertli ekibin, Frankfurt'la masaya oturduğu belirtiliyor.

Frankfurt'ta forma şansı bulamayan Gineli oyuncu, bu sezon sadece 1 maçta oynadı.

Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatmasının ardından stoper arayan Fenerbahçe'de, Falette ismi taraftarların tepkisini çekti. Rami'den memnun olmayan ve gönderilmesini isteyen sarı-lacivertli futbolseverler, Falette'nin de takıma katkı veremeyeceğini dile getirdi.

Sosyal medyada Falette ismine gelen tepkilerden bazıları:


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