Fenerbahçe, Fejsa ve Sanches'i alıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, anlaştığı oyuncularla resmi sözleşme imzalamak için UEFA'nın kararını bekliyor.

Ay sonu açıklanacak kararın ardından transferler peş peşe duyurulacak. Sarı-lacivertliler öncelikle Emre Belözoğlu ve Max Kruse'u duyuracak. Temmuz başında resmiyet kazanacak bu transferlerin ardından iki oyuncu da Fenerbahçe'nin kamp çalışmalarına katılacak.

FEJSA-SANCHEZ ORTA SAHASI

Başkan Ali Koç'un 10-12 gün içinde 4-5 transfer açıklayacaklarını söylemesinin ardından gözler gündemdeki diğer futbolculara çevrildi.

Portekiz'in Abola gazetesi, Benfica'da forma giyen Fejsa ile Bayern Münih'te bekleneni veremeyen Renato Sanches'in Fenerahçe'ye gideceklerini yazdı.

Sarı-lacivertlilerin orta sahayı bu iki isme emanet edeceklerini aktaran Abola, transferlerin yakın zamanda açıklanacağını aktardı.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç futbolcu Sanches'i Bayern Münih'ten kiralayacağını belirten gazete, Fejsa ile Sanches'in Benfica'dan sonra bu kez İstanbul'da buluşacağını ifade etti.

Hem Sanches hem de Fejsa'nın kulüpleriyle 2021 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.