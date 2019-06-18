Fenerbahçe, FIFA'lık oluyor

Ekonomik olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe, FIFA tehlikesiyle karşı karşıya. 3 isim sarı-lacivertli ekibi şikayet etmeye hazırlanıyor.

ALACAKLARI İÇİN FIFA'YA GİDİYORLAR

28 Ekim 2018 tarihinde Fenerbahçe'deki görevine son verilen Hollandalı teknik adamın, sezonun geri kalanı için 2 miyon euroluk alacağı bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulübe imza atarken tazminat maddesi olarak 1 yıllık alacağı üzerinden anlaşan Cocu, işine son verildiği için kulüpten bu hakkını talep etti. Fenberbahçe'den kovulduğu tarihten itibaren herhangi bir ödeme almayan Cocu, konuyu FIFA'ya taşıyacak.

Cocu haricinde 2 futbolcu daha Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edecek. Sezon sonu itibariyle sözleşmeleri biten ve takımdan ayrılan Valbuena ve Soldado, mart ayından beri alacaklarının ödenmediğini ifade etti.

Son olarak şubat ayında maaş alan ikili, FIFA'ya giderek alacaklarını tahsil edecek.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Valbuena Olympiakos'a imza atarken, Soldado ise İspanya'da kendisine kulüp arıyor.