Fenerbahçe filede Ziraat'e set vermedi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası’nı konuk etti.

Maurusz Sordyl yönetimindeki Fenerbahçe HDI Sigorta maça; Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Emre Batur, Oğuzhan Karasu, Wouter ter Maat, Thibault Rossard ve libero Ahmet Karataş’la başladı.

İLK SET

Fenerbahçe HDI Sigorta’nın 4-1’lik seriyle başladığı karşılaşmada 11-6’lık skorun ardından konuk ekip bulduğu 4 sayılık seriyle farkı 2 sayıya kadar indirse de teknik mola 12-9 Takımımızın üstünlüğüyle geçildi. Mola dönüşü kontrollü oyununu sürdüren Fenerbahçe HDI Sigorta, attığı iyi servislerle kalan bölümde hata yapmadı ve seti 25-20 kazandı.

İKİNCİ SET

Oldukça çekişmeli geçen ikinci sette teknik molaya 12-11 Fenerbahçe HDI Sigorta üstünlüğüyle gidildi. Mola sonrası karşılıklı sayılarla süren oyunda 18-18 eşitliğin ardından 2 sayı geri düşen Takımımızda Başantrenör Mariusz Sordyl’den mola geldi. Moladan da Hidalgo’nun sayısıyla dönen ekibimiz, Wouter ter Maat’la da eşitliği getirdi ve rakibine mola aldırdı: 21-21. Kalan bölümde avantajı eline geçiren ekibimiz, Hidalgo’nun etkili servisleriyle seti 25-23 kazandı.

ÜÇÜNCÜ SET

Fenerbahçe HDI Sigorta’nın 3 sayılık serisiyle başlayan üçüncü sette teknik mola 10-12 Ziraat Bankası üstünlüğüyle geçildi. Moladan 3 sayılık seriyle dönerek öne geçen Takımımız, karşılıklı sayıların ardından Wouter ter Maat’la yakaladığı bir 3 sayılık seriyle daha eşitliği sağladı ve Ziraat Bankası’na mola aldırdı: 21-21. Bu moladan da Wouter ter Maat ve Emre Batur’un blok sayılarıyla dönen ekibimiz; seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

25-20, 25-23 ve 25-22’lik setlerle rakibini 3-0 mağlup eden sarı lacivertliler, ligdeki 5. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 -Ziraat Bankası: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Erdal Akıncı

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu, (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz)

Ziraat Bankası: Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar, Halil Yücel, Koray Şahin, (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Muhammed Ertuğrul, Cafer Kırkıt)

Setler: 25-20, 25-23, 25-22

Süre: 96 dakika (29, 34, 33)