Fenerbahçe finalde

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 18 kulübün toplam borcunun 7 milyar liraya ulaştığını söyledi. Demirören, "Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Amacımız kulüplerimizi rahatlatmak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından verilen derbi cezalarını onadı. Böylece sarı-lacivertlilerin aldığı 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon liralık para cezası da onanmış oldu.

Galatasaray, 32. haftada karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yapılan antrenmanda Taffarel ve Ümit Davala güreşti.

Avrupa Güreş Şampiyonası Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı. Yasemin Adar ise Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalyaya uzandı.

Fenerbahçe'de bir türlü kendisine ilk 11'de görev bulamayan Valbuena, Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı maçta Aykut Kocaman tarafından ilk 11'e yazıldı.

1 Roma'yı hakem yaktı Liverpool'un Roma'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı maça hakem Damir Skomina'nın kararları damga vurdu.

2 Roma'dan Salah'a mesaj var Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'a elenen Roma, eski oyuncusu Salah'a finalde başarı diledi.

3 Aykut Kocaman: Sahaya çıkıp finali kutlayacağız Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Beşiktaş maça çıkmazsa sonuna kadar hakettiğimiz finali kutlayacağız" dedi.

4 Twitter'dan iş arıyordu, Devler Ligi finalinde oynayacak Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Liverpool'un sol beki Andrew Robertson'ın 2012 yılında, "İşsizim param yok" şeklinde bir tweet attığı ortaya çıktı.

5 Yıldırım Demirören: Borç 7 milyar liraya ulaştı TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 18 kulübün toplam borcunun 7 milyar liraya ulaştığını söyledi. Demirören, "Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Amacımız kulüplerimizi rahatlatmak" dedi.

6 Çağlar Söyüncü Arsenal'e transfer oluyor Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Freiburg forması giyen eski futbolcuları Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transfer olacağını söyledi.

7 Galatasaray'ın hedefinde Chiellini var Şampiyon olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, Juventus'un başarılı stoperi Chiellini'ye teklif yapacak.

8 Fenerbahçe'nin tarihi para cezası onandı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından verilen derbi cezalarını onadı. Böylece sarı-lacivertlilerin aldığı 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon liralık para cezası da onanmış oldu.

9 Babel: Keşke diğer köşeye vursaydım Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray derbisinde yararlanamadığı net gol pozisyonu için "O an hala gözümde. Keşke diğer köşeye atsaydım" dedi.