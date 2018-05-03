Fenerbahçe finalde

GELİŞMELERİ ANBEAN AKTARIYORUZ...
GELİŞME - Hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçını iptal etti. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
GELİŞME- Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.
Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede olaylar çıkmış ve maçın hakemi Mete Kalkavan mücadeleyi tatil etmişti.
TFF, yaşanan bu olayları değerlendirdikten sonra mücadelenin 57. dakikasından itibaren devam etmesine karar vermişti.
TFF'nin bu kararının ardından olağanüstü toplanma kararı alan Beşiktaş yönetimi, devam ettirilmesine karar verilen maça çıkmama kararı almıştı.
F.BAHÇELİ FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKTI
Hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçını iptal etti. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
BEŞİKTAŞ, ANTRENMAN YAPTI
Beşiktaş, hafta sonu oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından, yapılan idmana dair fotoğraflar, Fenerbahçeli futbolcuların ezeli rakiplerini Kadıköy'de beklediği anlarda paylaşıldı.