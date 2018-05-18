Fenerbahçe üst üste 3. kez finalde

Üst üste 4. kez Final Four'a katılan son şampiyon , Fenerbahçe Doğuş yarı final mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen organizasyonda rakibini 76-67 yenen Fenerbahçe Doğuş adını üst üste 3. kez finale yazdırdı.

ŞAMPİYON PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

Temsilcimiz Final Four finalinde CSKA Moskova-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 20 Mayıs Pazar günü ise Euroleague'in şampiyonu belli olacak.

DEVREYE TEMSİLCİMİZ ÖNDE GİTTİ

Maça hızlı ve agresif başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikada rakibinin sadece 1 sayı atmasına izin verdi. Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düvelioğlu'nun etkili performansıyla televizyon molasına 7-1 önde girdi. Mola dönüşü kenardan gelerek sazı eline alan isim ise Datome oldu. Temsilcimiz İtalyan yıldızın sayılarıyla ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe daha kontrollü başlayan Obradovic'in öğrencileri Zalgiris'in ilk dakikalardaki etkili oyununa kısa sürede karşılık verdi. Farkı 12 sayıya çıkaran (32-20) Fenerbahçe Doğuş, enfes bir oyunla ve savunma ile rakibini adeta sahadan sildi. İlk yarı olağanüstü bir savunma performansı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris karşısında soyunma odasına 39-33 üstün gitti.

İkinci yarının ilk beş dakikasını Zalgiris Kaunas karşısında 48-37 önde geçen Fenerbahçe Doğuş, mola dönüşü sayı üretmekte zorlandı. Farkı 2 sayıya (52-50) kadar indiren Zalgiris baskıyı Fenerbahçe Doğuş üstüne yıksa da temsilcimiz 3. çeyreği Bobby Dixon'ın basketiyle 54-50 önde bitirmeyi başardı.

FENERBAHÇE YENİDEN FİNALDE

Finalisti belirleyecek son 10 dakikaya Fenerbahçe Doğuş basketlerle başladı. 3. çeyrekteki durgunluğunu üstünden atan son şampiyon Bobby Dixon'ın iki üçlüğü ile farkı yeniden açarak skoru 62-52'ye taşıdı. Oyundan biran olsun kopmayan Fenerbahçe Doğuş, Final Four'a tarihinde ilk kez katılan Zalgiris Kaunas'ı 76- 67 yenerek adını finale yazdırmayı başardı.