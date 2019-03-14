Fenerbahçe, Fransa'dan forvet alıyor

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak bir takım kurmak için yoğun mesai harcıyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kadroya yeni katılacak isimleri araştıran sarı-lacivertliler, aradığı forveti Fransa'da buldu.

FRANSA 2. LİGİ'NDE 18 GOL ATTI

Slimani ve Frey'i sezon sonunda göndermeyi planlayan Ersun Yanal, Soldado'nun kalmasına sıcak bakıyor. Ancak Yanal, İspanyol forveti ilk 11'e düşünmediği için Diallo'nun alınması istedi.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Senegalli oyuncu, Fransa 2. Ligi'nde Metz formasıyla 18 gol attı. Takımının liderliğinde büyük pay sahibi olan Diallo'yu Avrupa takımları da takip ediyor.

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Senegal Milli Takımı'na da davet edilen Diallo için Fenerbahçe'nin 4 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Fransız Sportif Direktör Comolli'nin transferde ülkesindeki bağlantıları kullanacağı ve Diallo'ya sarı-lacivertli formayı giydireceği belirtiliyor.