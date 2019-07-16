Fenerbahçe, Fransa'dan orta saha alıyor

Süper Lig'de yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde yeniden atağa kalkıyor. Sarı-lacivertliler Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu almak istiyor.

ELİF'TEN GELECEK PARA BEKLENİYOR

Ekonomik olarak UEFA'nın kıskacında olan Fenerbahçe, Brezilyalı orta sahayı almak için Elif Elmas'ın Napoli'ye transferinin tamamlanmasını bekliyor.

Sarı-lacivertliler Elif için İtalyan ekibiyle 18 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşmak üzere. Son pürüzlerin konuşulduğu transferde mutlu sona ulaşıldığı anda Gustavo için harekete geçilecek.

Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapmak için oyuncu satması gereken Fenerbahçe, Elif'in satılmasının ardından Gustavo'yu alacak. Ersun Yanal'ın istediği Brezilyalı, 6 numara pozisyonunda forma giyiyor.

Marsilya'nın 7-8 milyon euro civarından bir bonservis talep ettiği oyuncu için, Ersun Yanal, "Mutlaka transfer edilmeli" raporu verdi.

Gustavo, geçen sezon Marsilya formasıyla 38 maçta 4 gol attı.