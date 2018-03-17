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Fenerbahçe-Galatasaray maçının 11'leri

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının 11'leri
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Fenerbahçe-Galatasaray - CANLI SKOR

Fenerbahçe ile Galatasaray, toplamda 387'nci kez, lig tarihinde ise 122'nci kez karşı karşıya gelecek.

Dev derbide sarı-lacivertliler yarıştan kopmama hedefindeyken, sarı-kırmızılılar zirvedeki avantajını pekiştirmek istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Garry Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Nuestadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

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