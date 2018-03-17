Fenerbahçe-Galatasaray maçının 11'leri

Fenerbahçe ile Galatasaray, toplamda 387'nci kez, lig tarihinde ise 122'nci kez karşı karşıya gelecek.
Dev derbide sarı-lacivertliler yarıştan kopmama hedefindeyken, sarı-kırmızılılar zirvedeki avantajını pekiştirmek istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Garry Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Nuestadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado