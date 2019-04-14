Fenerbahçe-Galatasaray maçının 11'leri

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Ahmet Nur Çebi: Başkan olmak istiyorum

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Ahmet Nur Çebi, aday olup olmayacağıyla ilgili konuştu. Çebi, "Tabii ki bir gün yeniden yönetici ya da başkan olmak gibi bir arzum var." dedi.