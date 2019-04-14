Fenerbahçe-Galatasaray maçının 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin derbi 11'i: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado
Galatasaray'ın derbi 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne