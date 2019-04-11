Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu.
DERBİYE ALİ PALABIYIK ATANDI
Merkez Hakem Kurulu, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık, kariyerinde ilk kez F.Bahçe-G.Saray mücadelesini yönetecek.
Ali Palabıyık'ın yardımcılığını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. 4. hakem de Koray Gençerler olacak.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI ÇAKIR'IN
Öte yandan Beşiktaş'ın Başakşehir maçına ise Cüneyt Çakır atandı.
Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa