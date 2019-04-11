Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu.

DERBİYE ALİ PALABIYIK ATANDI

Merkez Hakem Kurulu, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık, kariyerinde ilk kez F.Bahçe-G.Saray mücadelesini yönetecek.

Ali Palabıyık'ın yardımcılığını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. 4. hakem de Koray Gençerler olacak.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI ÇAKIR'IN

Öte yandan Beşiktaş'ın Başakşehir maçına ise Cüneyt Çakır atandı.

Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa