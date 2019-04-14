Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne