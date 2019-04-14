Fenerbahçe-Galatasaray U21 maçında kavga

Fenerbahçe ve Galatasaray genç takımları arasında oynanan mücadelede oyuncular birbirine girdi.

GOL İPTAL EDİLDİ ORTALIK KARIŞTI

Dereağzı Tesisleri’nde rakibini ağırlayan sarı lacivertliler, 90+5. dakikada Burak Albayrak’ın golüyle 1-0 öne geçti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki 21 yaş altı derbisinde istenmeyen olaylar çıktı. 0-0 biten mücadelede Fenerbahçe 90+5'te Burak ile gol bulurken, hakemin golü geçersiz saydı ve maç berabere bitti.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA EDİLDİ

Maç sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı ve itişmeler yaşandı Son düdük ile birlikte oyuncular birbirine girdi. Dereağzı Tesisleri'ndeki maça basın mensuplarının alınmaması da tepki çekti.