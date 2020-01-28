Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Sivasspor'un Ç.Rizespor ile berabere kalması, rakiplerini iştahlandırdı. Galatasaray liderle arasındaki puan farkını 8'e indirirken, Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı.

Milanlı sol bek Rodriguez'le anlaşan Fenerbahçe, harcama limitine takılmamak için Zajc ve Alper'i elden çıkarmaya çalışıyor.

Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yaptı.

Akhisarspor'un teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasıyla Altınordu, Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki takımlar, teknik heyet değişikliğine gitmiş oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun, "bağımsız ve tarafsız bir organ" olmadığı ve yapısının değiştirilmesi gerektiği yönünde bir karar aldı.

Elazığspor, kentte meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla ligden çekilmek için TFF'ye başvuruda bulunacağını açıkladı.

1 Sergen Yalçın'ın alacağı maaş Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipten yıllık 6 milyon TL kazanacak.

2 Falcao ve Saracchi'nin son durumu açıklandı Galatasaray'da Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde, orta derecede zorlanma tespit edildi.

3 Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor maçına alınmayacak Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına, rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

4 Süper Lig'de 19 hafta sonunda oluşan puan durumu Sivasspor'un Ç.Rizespor ile berabere kalması, rakiplerini iştahlandırdı. Galatasaray liderle arasındaki puan farkını 8'e indirirken, Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı.

5 Fenerbahçe, Muriç'e gelen teklifi reddetti İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç için 28 milyon euroluk teklif yaptı.

6 Ersun Yanal, Pep'i örnek alıyor Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal'ın, Jailson'u stoper oynatma kararını Pep Guardiola'dan esinlenerek aldığı öğrenildi.

7 Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da Beşiktaş, milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı.

8 Fenerbahçe'nin sol bek transferinde son durum Milanlı sol bek Rodriguez'le anlaşan Fenerbahçe, harcama limitine takılmamak için Zajc ve Alper'i elden çıkarmaya çalışıyor.

9 AİHM: Tahkim Kurulu'nun yapısı değişmeli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun, "bağımsız ve tarafsız bir organ" olmadığı ve yapısının değiştirilmesi gerektiği yönünde bir karar aldı.