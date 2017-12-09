Fenerbahçe galibiyet serilerine son veriyor

Sarı lacivertli takımın son 4 haftada aldığı galibiyetlerde 3 karşılaşma ise dikkat çekti. Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'un, Fenerbahçe karşısına çıkana kadar uzun süre mağlup olmamaları önemli bir özellikti.

FENERBAHÇE 4-1 SİVASSPOR

Süper Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış, Sivasspor bu maça çıkana kadar son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmemişti. Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında yenilmezlik serisi sona ermiş ve bu karşılaşmadan sonra çıktığı diğer iki maçta da Trabzonspor'a 2-1, Gençlerbirliği'ne de 4-0 mağlup oldu.

PAŞA'YI DA DEVİRDİ

Ligin 14'üncü haftasında Fenerbahçe karşısında sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, bu karşılaşmaya çıkana kadar oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 de beraberlik elde etmişti.

BURSA'NIN 7 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Bursaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor bu maça çıkana kadar son 7 haftada 4 galibiyet 3 de beraberlik elde etmişti. Bursa temsilcisinin Fenerbahçe maçıyla birlikte yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.